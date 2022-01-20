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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı yaşamak bu merkezlerde hem ücretsiz hem de kolay

İHA

Sağlıklı yaşamak bu merkezlerde hem ücretsiz hem de kolay

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde merkez, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde 6 farklı noktada hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezleri, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak için hizmetlerine yeniden başladı.

Bunlardan birisi de Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi içinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi. Bu merkezde ücretsiz olarak beslenme danışmanlığı, fizyoterapis danışmanlığı, çocuk gelişimine yönelik hizmetler, kanser taramaları, psikososyal destek veriliyor.
Konu hakkında açıklama yapan Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Duygu Horoz, “Yaklaşık iki yıldır pandemi ile mücadele ediyoruz. İki yıldır pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetlerimize bu gün itibariyle yeniden başladık. Şehrimizin göbeğinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi, Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi ile aynı bina içinde hizmet vermektedir. Burada kısaca hizmetlerimizden bahsetmek gerekirse, beslenme danışmanlığı, fizyoterapis danışmanlığı, çocuk gelişimine yönelik hizmetler, kanser taramaları, psikososyal destek vermekteyiz. Ayrıca merkezlerimizde bulunan psikologlarımız tarafından çocuk ergen ve bağımlılık gibi her türlü psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetlerimizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı 0352 222 3701 numaralı iletişim numaramızdan randevu alarak bu hizmetlerden yararlanabilecekler” ifadesinde bulundu.
“İlaveten erken teşhis ve tedavinin önemine vurgu yaptığımız Ocak ayında, kanser taramaları için bayanlarda meme kanseri, ve rahim ağzı kanseri çok önem arz etmektedir. Bildiğiniz gibi kanserlerde erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Hastalıkların tedavisinde çok büyük avantajlar sağlıyor” diyen Uzm. Dr. Horoz, “Bu merkezimizde kanser taramaları için mamografi cihazı bulunuyor. Rahim ağzı kanseri için gerekli olan HPV numuneleri de alınabiliyor. HPV numunesi için 30 ile 65 yaş arasındaki bayanlar, Mamografi için ise 40 ila 69 yaş arası tüm bayanları buraya kanser taraması yaptırmaları için bekliyoruz ayrıca önemli olan bir kanser türümüz daha var. Bu da kolon kanseri. Özellikle kolon kanserine yakalanan erkeklerde, erken teşhis ve tedavi büyük önem teşkil ediyor. Bunun için de Gaita da gizli kan testi yapabiliyoruz. Onun için de özellikle erkek olması şart değil, tüm herkesi kolon kanseri teşhisi için merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.
Uzm. Dr. Horoz ayrıca merkezde Gebe Okulu’nun da bulunduğunu hatırlatarak, “Merkezde bulunan Gebe Okulumuzda da gebelerimize, doğum öncesi, doğum ve doğumdan sonra, 9 seanslık bilgilendirme eğitimleri yapılarak mezun olanların hepsine katılım sertifikası verilmektedir. Ayrıca şehrin merkezindeyiz, ulaşabilmek çok kolay. Seyyid Burhaneddin Mezarlığı karşısındaki Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi içindeki yerimizde tüm hizmetlerimiz ve işlemlerimiz ücretsiz olarak yapılıyor. Gerek aile hekimleri vesilesiyle gerekse direk merkezimize gelerek vatandaşlarımız bu hizmetlerimizden faydalanabilirler. Sağlıklı bir hayat için Sağlıklı Hayat Merkezimize bekliyoruz” ifadesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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