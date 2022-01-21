Kayseri´de sendika genel başkan yardımcısına yumruklu saldırı  

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) HÜRRİYETÇİ Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk Kayseri'de gittiği markette kimliği belirsiz kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Öztürk hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk, okul çıkışı Melikgazi ilçesinde gittiği marketten alışveriş yaptığı sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Öztürk bayıldı. Market çalışanlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Öztürk´ü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Öztürk´ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2022-01-20 22:37:16



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