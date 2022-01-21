Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD yönetimini kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı görevine seçilen Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı olarak göreve başlayan Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, başarılar dileyen Büyükkılıç, “Yerel yöneticiler olarak bizler, üreten ve ekonomiye katkı sağlayan Kayseri’mizde daima iş insanlarımızın yanında yer alarak, onlara destek olduk. Endüstri ve ticaret denilince akla gelen şehrimizde iş insanlarımızın dolayısı ile şehrimizin başarısı için desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkkılıç, ziyaret sonrasında MÜSİAD Kayseri heyeti ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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