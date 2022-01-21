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Kayseri'de 153 mahalle yolu ulaşıma açıldı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 saat içerisinde kapanan 153 mahalle yolunu ulaşıma açarken, kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

Kayseri'de 153 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 saat içerisinde kapanan 153 mahalle yolunu ulaşıma açarken, kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.
Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Bünyan ilçesinde 9, Develi’de 16, Pınarbaşı’nda 47, Sarız’da 38, Tomarza’da 21 ve Yahyalı’da 22 mahalle yolu olmak üzere toplam 153 mahalle yolu ulaşıma açıldı. İl genelinde kapalı kırsal mahalle yolu kalmazken, kırsalda sadece 24 saat içerisinde bin 224 kilometrelik yol ağında 153 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, bugüne kadar 7 bin 608 kilometrelik yol ağında 951 mahalle yolunu kardan temizledi.
‘Beyaz altın’ olarak tabir edilen kar yağışı ile beyaza bürünen kentte ekipler, mahalle yollarında genişletme ve mahalle içi temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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