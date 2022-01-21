Yağış durdu, Talas'ta kar temizliği başladı

Yağışın durmasıyla birlikte harekete geçen Talas Belediyesi, kar yığınlarını kaldırarak hem yol güvenliğini sağlıyor hem de görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

Yoğun kar yağışıyla birlikte yol kenarları ve refüjlerde biriken karlar, 8 kepçe, 4 kamyon ve 12 personelden oluşan ekipler tarafından kaldırılmaya başlandı. Bu kapsamda kaldırımlar, sokak araları ve yol kenarlarının yanı sıra okul bahçeleri, camiler ve sosyal tesisler gibi ortak kullanım alanlarının çevresi de kar birikintilerinden arındırılıyor.

Ayrıca park ve bahçelerin içindeki yürüyüş yolları ile merdivenler de kardan temizleniyor. Kepçelerle toplanıp kamyonlara yüklenen kar yığınları, kırsal bölgelerdeki uygun alanlara boşaltılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.