Jandarma çocukların karne heyecanına ortak oldu

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Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma trafik timleri öğrencileri karne gününde yalnız bırakmadı.

Develi ilçesinde 15 bin 2 öğrenci bugün karnelerini alarak sömestri tatiline girdi. Develi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri de çocukları da bu heyecanlı günlerinde yalnız bırakmadı. İlçeye bağlı Çayırözü Mahallesinde okulu ziyaret eden ekipler, çocuklara karneleriyle beraber kitapta hediye etti.

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