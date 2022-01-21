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Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle 764 aile kışı sıcak evinde geçiriyor"

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle 764 aile kışı sıcak evinde geçiriyor"

Kocasinan Belediyesi’nin ilçeye ve Kayseri’ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen Kentsel Dönüşüm Projeleri tüm hızıyla devam ediyor. İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 764 aile bu kışı, sıcacık yuvalarında geçirdiklerini söyledi.
Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir kayseri ve yeni bir Kocasinan’ın şekilleneceğini belirtti. “Kentsel Dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;
"Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Kocasinan’da kentsel dönüşüm alanı toplam 4 milyon 207 bin 873 metrekare alanı kapsamaktadır. 1 milyon 500 bin metrekare alanda aktif olarak çalışma yürütüyoruz. 2020 yılında teslim edilen konut sayısı 825’ iken, 2021 yılında ise 764 adettir. Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan’ı yenilemek ve Kayseri’ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir. Kentsel dönüşümle sosyal bir dönüşüm yaparak, imarsız yapıların içerisinde okulu, çevre şartları, parkları ve sosyal donatıları olmayan bölgeleri daha yaşanabilir bir konuma getiriyoruz. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir."
Başkan Çolakbayrakdar; “İlçenin dört bir yanında başlatılan ve devam ettirilen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeni Kayseri, Kocasinan da kurulacak, Kocasinan, Kayseri’nin yeni yüzü olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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