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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Palancıoğlu; karne heyecanına ortak oldu

İHA

Başkan Palancıoğlu; karne heyecanına ortak oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafa Özdal İlkokulu’nda öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak, yarıyıl karnelerini verdi.
Öğrencilere karnelerini verirken ilerde ne olacaklarını da soran Başkan Palancıoğlu, öğrencilere yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek bu kapsamda tüm öğrencilere Melikgazi Belediyesi’nin 'Şipidik' ve 'Epelek' adlı çocuk kitabını hediye etti. Öğrencilere mısır ikram ederek onlarla sohbet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Bugün Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafa Özdal İlkokulu’nda çocuklarımızın karne heyecanına ortak olarak yarıyıl karnelerini verdik. Evlatlarımızın karne heyecanını palyaçolarla, patlamış mısırlarla hep birlikte şenlik havasında yaşadık. Çocuklarımızın bu sevinçli günlerine ortak olmak ve sevinçlerini paylaşmak istedik. Rabbim evlatlarımızı ülkemize hayırlı olacak evlatlar eylesin. Çocuklarımızı iyi bir şekilde eğiterek yarınlara yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımız güzel bir tatili hak ettiler. Bol bol dinlenip kitap okusunlar. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diler, başarılarının devamlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

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