Develi protokolü karne gününde öğrencilerle birlikte

20212022 EğitimÖğretim yılının ilk döneminin sonlanmasından dolayı Develi protokolü, karne gününde okulları ziyaret ederek miniklerin ilk karne sevincine ve heyecanına ortak oldu.

Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte 75. Sarayhalı İlkokulunu ziyaret ederek miniklere karnelerini dağıttı. Karne heyecanını öğrenciler ve velileriyle birlikte yaşayan ilçe protokolü, öğrencilere keyifli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar 20212022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla; tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmeleri temennisinde bulundu. Tatillerin dinlenmeyi hak edilen dönemler olduğunu belirten Başkan Cabbar; “Unutmayınız ki karneler tek başarı ölçütü değildir. Başarı birden çok faktöre bağlı olarak ulaşılabilen bir olgudur. Başarıya ulaşmada; sorumluluk duyma, planlı çalışma, ulaşılabilir hedeflere sahip olma ve kararlılık zorunluluğu vardır. Bu faktörlerin tamamı vazgeçilmez öneme sahiptir ve ancak hepsi bir arada olduğunda başarı kaçınılmazdır. Başarılı olmanın belki de en önemli aşaması kendine güvenmedir. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, eğitim camiamıza ve velilerimize hayırlı bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

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