Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un 3 haftalık maç programı belli oldu.
Yukatel Kayserispor’un 24, 25 ve 26. haftalarda oynayacağı Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. 3 haftalık maç programında Kayserispor 1 maçını Cuma ve 2 maçını da Cumartesi günü oynayacak. Sarı kırmızılılar Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor maçlarını evinde oynarken Galatasaray maçını deplasmanda oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Yukatel Kayserispor’un 3 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
24. Hafta:
KayserisporHatayspor
04 Şubat 2022 Cuma / 20.00
Kadir Has Stadı
25. Hafta:
GalatasarayKayserispor
12 Şubat Cumartesi / 19.00
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
26. Hafta:
Kayserispor GZT Giresunspor
19 Şubat Cumartesi / 16.00
Kadir Has Stadı
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.