Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un 3 haftalık maç programı belli oldu.

Yukatel Kayserispor’un 24, 25 ve 26. haftalarda oynayacağı Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. 3 haftalık maç programında Kayserispor 1 maçını Cuma ve 2 maçını da Cumartesi günü oynayacak. Sarı kırmızılılar Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor maçlarını evinde oynarken Galatasaray maçını deplasmanda oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Yukatel Kayserispor’un 3 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

24. Hafta:

KayserisporHatayspor

04 Şubat 2022 Cuma / 20.00

Kadir Has Stadı

25. Hafta:

GalatasarayKayserispor

12 Şubat Cumartesi / 19.00

Ali Sami Yen Spor Kompleksi

26. Hafta:

Kayserispor GZT Giresunspor

19 Şubat Cumartesi / 16.00

Kadir Has Stadı

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