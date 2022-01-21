Kasımpaşa-Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Kasımpaşa A.Ş ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 23.haftasında İstanbul'da oynanacak Kasımapaşa A.Ş Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Halil Umut Meler atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Halil Umut Meler'e bu maçta Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Ömer Faruk Turtay belirlendi.

23 Ocak Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 13.30'da başlayacak. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

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