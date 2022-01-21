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Kafe işletmecisinin içtiği çay nefes borusuna kaçtı; o anlar kamerada

DHA

Kafe işletmecisinin içtiği çay nefes borusuna kaçtı; o anlar kamerada


Yasin DALKILIÇÖykü GENÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, kafe işletmecisi Atilla Yıldız´ın müşterileriyle işletmesinde içtiği çay, nefes borusuna kaçtı. Yıldız'ı müşterileri kurtarırken, yaşanan olay kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Atilla Yıldız'a ait kafede meydana geldi. Müşterileriyle birlikte oturup çay içen Atilla Yıldız'ın nefes borusuna içtiği çay kaçtı. Öksüren ve daha sonra kısa süreliğine nefes alamayan Yıldız bir anda yere yığıldı. Birlikte çay içtiği müşterileri kısa süreli panik yaşadıktan sonra Yıldız'a ilk müdahaleyi gerçekleştirildi. Bir süre sonra kendine gelen Atilla Yıldız işine kaldığı yerden devam etti.
Yaşanan olay yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Yıldız´ın içtiği çayın boğazına kaçtığı, ayağa kalktıktan kısa bir süre sonra da yere yığıldığı görüldü. Yaşanan olayı anlatan Atilla Yıldız, "Müşterilerle oturup, çay içiyorduk. Müşterilerden bir tanesi şaka yaptı. O sırada çayı yudumluyordum. Çay bir an nefes boruma kaçtı. Yarısını çıkardım yarısını çıkaramadım. Bir an gözüm karardı ve düştüm. Eşim ve yanımdakiler şaka yaptığımı zannetti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çayı da çok severim. Çay sonumuzu getirecekti. Hamd olsun yaşıyorum. Kurtuldum ama düşmenin etkisiyle belimi ve bileğimi çok kötü bir şekilde ağrıttım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Öykü GENÇ
2022-01-21 18:58:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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