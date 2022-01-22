Erciyes’te sömestr yoğunluğu

Sömestr tatilini fırsat bilen kayakseverler, Kayseri Erciyes'te yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nda sömestr tatilinde yoğunluk yaşanıyor. Tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soğuk havaya aldırış etmeden Erciyes'te kayak yapmanın tadını çıkardı.

Sömestr tatilini Erciyes’te değerlendiren Ahmet Eymen Kuşkonmaz, “Erciyes çok iyi, eğleniyoruz. Tatilde Erciyes’e kaymak için geldim. Güzel geçiyor” dedi.

Sömestr tatilini Erciyes’te değerlendirdiğini söyleyen Yüksel Seda Kuşkonmaz da Erciyes'te kayak yaparak çok eğlendiğini söyledi.

Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci ise “Erciyes’e rağbet çok. Kayak sporunda insanlar yüksek rakımları çok seviyor. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Erciyes’imiz kalabalık. Kayseri’deki oteller ve Erciyes’teki oteller çok dolu” diye konuştu.

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