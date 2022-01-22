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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir karla mücadeleye hazır

İHA

Büyükşehir karla mücadeleye hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘beyaz altın’ diye tabir edilen kar yağışına karşı sorumluluk alanlarında tüm tedbirlerin alındığını belirterek, karla mücadele ekiplerine moral ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, “Ekiplerimiz kar yağar yağmaz seferber oluyorlar. Yine kar bekleniyor, bu güzide ekip adeta karı havada yakalayacak. 7/24 biz hazırız diyorlar, biz de alınlarından öpüyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada kar yağışına karşı 24 saat çalışması esasına göre gece, gündüz demeden görev yapıyor.

FEN İŞLERİ KARLA MÜCADELESİ 170 PERSONEL 80 ARAÇLA DEVAM EDİYOR
Kayseri Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri görev alanında kalan 450 kilometre yol ağının kış şartlarının olumsuzluklarından etkilenmemesi amacıyla 43 adet tuzlama ve kar küreme aparatlı kamyon, 1 adet kar püskürtme aracı, 5 adet greyder, 6 adet yükleyici kepçe, 7 adet JSB kepçe, 10 adet taşıyıcı kamyon ve 8 adet denetleme ekibi aracı olmak üzere 80 adet araç ve 170 personel ile çalışmalarını yürütüyor.

KIRSAL DAİRE BAŞKANLIĞI EKİBİ, 121 PERSONEL 57 ARAÇ İLE KARLA MÜCADELE EDİYOR
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri de ilçelere bağlı mahalle yollarında karla mücadele için 7 noktada 24 saat çalışma esasına göre hazır kıta bekliyor. Kış boyunca ekipler, kırsal mahallelerde toplam 121 personel ve 57 araç ile karla mücadele çalışması yapıyor.

PARK BAHÇELER EKİBİ DE CADDE VE SOKAKLARI TEMİZLİYOR
Bu kapsamda, merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 128 araç ve 291 personel ile karla mücadele edilirken, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nda hazır kıta bekleyen Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın karla mücadele ekiplerini ziyaret edip, son durum hakkında Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal’dan bilgi aldı.
Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun, bizim için rahmet, bereket vesilesi olan kar yağması, Kayseri’miz için çok sevindiricidir. Bu anlamda Erciyes’imizi Cenabı Allah’ın lütfuyla bir bereket merkezi olarak görüyoruz. Erciyes’in karı, Kayseri’mizin kârı diyoruz” dedi.

“KAR YAĞAR YAĞMAZ SEFERBER OLUYORLAR”
Büyükkılıç, Kayseri’nin merkezine ya da taşra ilçelere kar yağdığında ekiplerin teyakkuzda, hazır halde olduğunu söyleyerek, “Adeta kar yağar yağmaz seferber oluyorlar, çok şükür Kayseri’de hiçbir kapalı yolumuzun kapalı kalmaması için gece, gündüz demeden 24 saat görevlerini yapıyorlar. Fen işleri ekibimize, yüklenici firmamıza, kırsalda çalışan ekiplerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“EKİBİMİZ ‘7/24 BİZ HAZIRIZ’ DİYORLAR”
Kayseri’de kış şartları itibariyle bu alanda hem tecrübeli, hem hazırlıklı hem de karla mücadele konusunda ne yapacağını bilen bir yaklaşım içerisinde çalışmaların yıllardır sürdüğünün altını çizen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Gerek solüsyonla, gerekse tuzla, gerekli mücadelelerimizi kar yağmasa da stratejik noktalarda yapıyoruz. Ciddi manada bir sıkıntı yok, yollarımız açık. Şehrimiz yağan karda başarılı sınavını verdi, yine kar bekliyoruz, bu güzide ekip adeta karı havada yakalayacak. ‘7/24 biz hazırız’ diyorlar, biz de alınlarından öpüyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.”

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE HATIRLATMALAR
Büyükkılıç, araç sürücülerine de kış lastiği hatırlatmasında bulunarak, “Kış memleketiyiz, kış şartlarında uyulması gereken kurallar var. Sürücülerimizin daha dikkatli, özellikle araçlarının lastiklerini kış şartlarına uygun olmasını sağlamaları bağlamında gerekli duyarlılığı gösterir, aşırı sürat yapmaz, kurallara uyarsa hepimizin yüzü güler, nezaket kuralları içerisinde direksiyon başına geçen kardeşlerimizi uyarıyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Büyükkılıç, karla mücadele ekiplerine elleriyle tatlı ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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