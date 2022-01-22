Bellona Kayseri Basketbol - Antalya 07 Basketbol: 69 - 60

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ali Köseoğlu, Anıl Veziroğlu, Sibel Koç
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 17, Zeynep Öykü 5, Meltem, Gökçe, Sevgi, Dilara 3, Williams 22, Abdi 5, Egle 10, Gizem 4, Helin 3
ANTALYA 07 BASKETBOL: Gamze 7, Naile 11, Sera 11, Öykü, Ivankovic 5, İlsu 4, Beril 1, Nared 21
1'inci periyot: 1710
Devre: 33-25
3'üncü periyot: 48 39
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15'inci haftasında Antalya 07 Basketbol'u konuk eden Bellona Kayseri Basketbol maçı 69-60'lık skorla kazanarak üçüncü galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile Bellona Kayseri Basketbol'dan Williams oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-01-22 18:12:21
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