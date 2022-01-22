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Bellona Kayseri Basketbol - Antalya 07 Basketbol: 69 - 60

DHA

Bellona Kayseri Basketbol - Antalya 07 Basketbol: 69 - 60


İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - 
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ali Köseoğlu, Anıl Veziroğlu, Sibel Koç
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 17, Zeynep Öykü 5, Meltem, Gökçe, Sevgi, Dilara 3, Williams 22, Abdi 5, Egle 10, Gizem 4, Helin 3
ANTALYA 07 BASKETBOL: Gamze 7, Naile 11, Sera 11, Öykü, Ivankovic 5, İlsu 4, Beril 1, Nared 21
1'inci periyot: 1710
Devre: 33-25
3'üncü periyot: 48 39
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15'inci haftasında Antalya 07 Basketbol'u konuk eden Bellona Kayseri Basketbol maçı 69-60'lık skorla kazanarak üçüncü galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile Bellona Kayseri Basketbol'dan Williams oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-01-22 18:12:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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