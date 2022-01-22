Kasımpaşa ile Kayserispor 24. randevuda

Kayserispor, Kasımpaşa ile Süper Lig tarihinde 24. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Ligin 23.haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşılaşacak. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçta iki ekip 24.kez süper lig maçında birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. İki ekip arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 23 maçta Kasımpaşa 4 kez kazanırken Kayserispor ise 12 kez kazandı. İki takım arasındaki 7 maçta da beraberrlik vardı. Bu maçlarda Kayserispor 33 gol atarken Kasımpaşa ise 26 gol kaydetti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 10 kazanan Kayserispor bu sezon da sahasında oynadığı maçı 20 kazanmıştı.
Kasımpaşa ile Kayserispor arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2021/2022 KayserisporKasımpaşa 20
2020/2021 KasımpaşaKayserispor 01
2020/2021 KayserisporKasımpaşa 10
2019/2020 KasımpaşaKayserispor 51
2019/2020 KayserisporKasımpaşa 11
2018/2019 KayserisporKasımpaşa 21
2018/2019 KasımpaşaKayserispor 03
2017/2018 KayserisporKasımpaşa 32
2017/2018 KasımpaşaKayserispor 11
2016/2017 KayserisporKasımpaşa 22
2016/2017 KasımpaşaKayserispor 31
2015/2016 KasımpaşaKayserispor 12
2015/2016 KayserisporKasımpaşa 00
2013/2014 KayserisporKasımpaşa 00
2013/2014 KasımpaşaKayserispor 31
2012/2013 KasımpaşaKayserispor 12
2012/2013 KayserisporKasımpaşa 10
2010/2011 KayserisporKasımpaşa 13
2010/2011 KasımpaşaKayserispor 12
2009/2010 KasımpaşaKayserispor 22
2009/2010 KayserisporKasımpaşa 00
2007/2008 KasımpaşaKayserispor 02
2007/2008 KayserisporKasımpaşa 20
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