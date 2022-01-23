Kayseri’de yüzey temizleyicisi içen bebek zehirlendi

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evde bulunan yüzey temizleyicisini içen bebek zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Gülseren Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki B.Ş. evde bulunan yüzey temizleyicisine ulaşarak, içti. Ailenin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zehirlenen bebek sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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