Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için kuvvetli rüzgar ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve doğu kesimlerde kuvvetlice (3050 km/sa), yer yer hamleli (5070 km/sa) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, yüksek kesimlerde çığ riski vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ile birlikte karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

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