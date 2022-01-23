Sheylani Marie Peddy ilk kez forma giydi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bellona Kayseri Basketbolun yeni transferi Sheylani Marie Peddy, ilk maçına çıktı.



Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 15. haftasında evinde Antalya 07 Basketbol’u 6960 mağlup etti. Hafta içerisinde kadrosuna kattığı ABD’li oyuncu Sheylani Peddy sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. Antalya 07 Basketbol karşısında forma giyen Sheylani Peddy 25 dakika 48 saniye süre aldı.



17 sayı ve 2 asistlik performans ile oynayan oyun kurucu Sheylani Peddy, geçer not aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.