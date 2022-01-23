Develi-Adana yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

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Kayseri’nin Develi ilçesi ile Adana yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

Kayseri genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Develi ilçesine bağlı Saimbeyli Mahallesi ile Adana il sınırı arasındaki yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Ayrıca yağış nedeni ile DeveliTomarza yolu da çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

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