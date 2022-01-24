Kayserispor 5. kez yenildi

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa’ya 5. kez mağlup oldu.

Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 24 kez karşılaştı. İstanbul’da oynanan maçta 3 puanı ev sahibi ekip aldı. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan maçı 20 kazanan Yukatel Kayserispor, İstanbul’daki maçı 31 kaybetti. Sarı Kırmızılılar, bu netice ile rakibine lig tarihinde 5. kez boyun eğdi.

İki takım arasında oynanan 24 maçta Kayserispor 12 kez kazanırken 7 maç da berabere bitmişti. 24 maç sonrasında Kayserispor rakibine 34 gol atarken kalesinde ise 29 gol görmüş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.