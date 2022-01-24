Kayserispor deplasmanda en çok gol yiyen takım

Yukatel Kayserispor, Süper Lig maçlarında bu sezon deplasmanda en çok gol yiyen takım oldu.
Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, bu sezon deplasmanda en çok gol yiyen takım oldu. Geride kalan 23 haftada 12 kez deplasmanda maça çıkan sarı kırmızılılar, sahasında 27 gol gördü. Yukatel Kayserispor, çıktığı 12 maçta 1 kez kazanıp 4 kez berabere kalırken 7 kez de mağlup oldu. Rakip ağlara 14 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise 27 gol gördü ve 12 deplasman maçını 13 averajla noktaladı.
Yukatel Kayserispor'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
1.Hafta: AltayKayserispor 30
3.Hafta: BaşakşehirKayserispor 01
5.Hafta: HataysporKayserispor 21
7.Hafta: GiresunsporKayserispor 11
9.Hafta: AlanyasporKayserispor 63
10.Hafta: KonyasporKayserispor 20
12.Hafta: FenerbahçeKayserispor 22
14.Hafta: Ç.RizesporKayserispor 10
16.Hafta: BeşiktaşKayserispor 42
18.Hafta: Y.MalatyasporKayserispor 22
21.Hafta: Adana DemirsporKayserispor 11
23.Hafta: KasımpaşaKayserispor 31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.