Kayserispor deplasmanda en çok gol yiyen takım

Yukatel Kayserispor, Süper Lig maçlarında bu sezon deplasmanda en çok gol yiyen takım oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, bu sezon deplasmanda en çok gol yiyen takım oldu. Geride kalan 23 haftada 12 kez deplasmanda maça çıkan sarı kırmızılılar, sahasında 27 gol gördü. Yukatel Kayserispor, çıktığı 12 maçta 1 kez kazanıp 4 kez berabere kalırken 7 kez de mağlup oldu. Rakip ağlara 14 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise 27 gol gördü ve 12 deplasman maçını 13 averajla noktaladı.

Yukatel Kayserispor'un bu sezon deplasmanda oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

1.Hafta: AltayKayserispor 30

3.Hafta: BaşakşehirKayserispor 01

5.Hafta: HataysporKayserispor 21

7.Hafta: GiresunsporKayserispor 11

9.Hafta: AlanyasporKayserispor 63

10.Hafta: KonyasporKayserispor 20

12.Hafta: FenerbahçeKayserispor 22

14.Hafta: Ç.RizesporKayserispor 10

16.Hafta: BeşiktaşKayserispor 42

18.Hafta: Y.MalatyasporKayserispor 22

21.Hafta: Adana DemirsporKayserispor 11

23.Hafta: KasımpaşaKayserispor 31

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