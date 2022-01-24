Bertolacci ilk kez forma giydi

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Yukatel Kayserispor'un yeni transferlerinden Andre Bertolacci ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi.

Süper Lig takımlarından Karagümrük'ten devre arasında transfer edilen Andre Bertolacci ilk kez Kayserispor forması giydi. Ligin 23.haftasında İstanbul'da oynanan Kasımpaşa maçı kadrosunda yeralan İtalyan futbolcu, maçın 56.dakikasında Mustafa Pektemek'in yerine oyuna dahil oldu.

Yaklaşık 40 dakika oyun alanında kalan 32 yaşındaki Bertolacci, kaleye attığı ilk şutunda direği geçemezken bir pozisyonda da hakem Halil Umut Meler'den sarı kart gördü.

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