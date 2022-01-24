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Kocasinan Belediyesi’nden çocuklara özel iki yeni tesis daha Başkan Amca’dan müjde üstüne müjde

İHA

Kocasinan Belediyesi’nden çocuklara özel iki yeni tesis daha Başkan Amca’dan müjde üstüne müjde

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kurduğu Kocasinan Çocuk Kulübü’ne iki yeni tesis daha kazandırıyor. İlçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını vurguladı.
Kocasinan Çocuk Kulübü çatısı altında Mimarsinan sosyal tesisin ardından yoğun istek üzerine iki yeni tesis daha kazandıracaklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın, yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için farklı ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında Kocasinan Çocuk Kulübü’nü kurduk ve kulübümüze, evlatlarımızın yoğun ilgi göstermeleri, bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Çocuklarımızın göstermiş olduğu ilgi, gözlerindeki ışıltı ve mutluluk ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Çocuklarımızın bu mutluluğu, her şeye değerdir. Bundan dolayı ailelerimizin ve çocuklarımızın yoğun talebi üzerine Mimarsinan Çocuk Kulübü’nün ardından iki yeni tesis daha Kocasinan’a kazandıracağız. Çocuk Kulübü ile eğitimden spora, kültürden sanata açmış olduğu kurslarla çocuklarımızın daha donanımlı yetişmelerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca Çocuk Kulübümüzün yaptığı etkinliklerdeki en büyük amacı; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesiller yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Şuana kadar çocuklarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz sanatsal ve kültürel eğitimlerle geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir” ifadelerini kullandı.
Yarıyıl tatilinde öğrencilere sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına çeşitli etkinlik düzenlemeye başladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik hazırladığımız birbirinden özel etkinlik ve kurslarla, onlara keyifli bir tatil yaşatmayı hedefliyoruz. Etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz bir yandan bilgilenirken bir yandan da hoşça vakit geçiriyorlar. Yavrularımıza, tatil günlerini en güzel şekilde değerlendirme imkanı sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın, yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için farklı ve yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz ” şeklinde konuştu.

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