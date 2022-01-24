Kayserili pehlivanlar Türkiye Şampiyonası’nda

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Şanlıurfa’da düzenlenen Gençler GrekoRomen A Güreş müsabakalarında elde ettikleri dereceler ile gruptan çıkmayı başaran Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Güreş takımı, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Gençler Greko Romen A Güreş grup müsabakaları Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde yapıldı. Grup müsabakalarına Kayseri’yi temsilen katılan Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Güreş takımı sporcuları 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük derecesi ile Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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