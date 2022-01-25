Şeker Gölü'nde 'kış' güzelliği

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Şeker Gölü, yağan kar ile beraber güzel görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan Şeker Gölü, karın yağmasıyla beraber eşsiz bir güzelliğe büründü. Erciyes Dağı ile birlikte havadan çekilen gölde, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gölün bir kısmı buz tutarken, ördeklerde kalan kısımlarda suyun tadını çıkardı.

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