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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuarcılara Kumsmall daveti

İHA

Fuarcılara Kumsmall daveti

Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı ve aynı zamanda Kumsmall AVM’yi de bünyesinde bulunduran Erciyes K.S.S’nin başkanlığını yürüten Ercan Sarıkaya, İstanbul'da düzenlenecek olan mobilya fuarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Sarıkaya, 2530 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Mobilya Fuarı’na Kayseri’den katılacak olan tüm mobilya firmalarına başarılar diledi. Sarıkaya, “İstanbul Mobilya Fuarı’na katılarak Kayseri mobilya sektörünü gururla temsil eden tüm firmalarımıza başarılar diliyorum, ziyaretçiniz bol, kazancınız bereketli olsun” dedi. Başkan Sarıkaya, İstanbul Mobilya Fuarına katılan yerli ve yabancı misafirleri, 365 gün mobilya fuarı anlayışında hizmet veren Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma alışveriş merkezine davet etti. İstanbul’daki gibi bir mobilya fuarının Kayseri’de de yapılması için büyük emek sarf ettiklerini ve Kumsmall AVM’nin bu anlayışa uygun bir mekan olduğunun altını çizen Başkan Sarıkaya, “1.500.000 metrekare açık, 900.000 metrekare kapalı alana kurulan Kumsmall AVM’de aralarında Kayseri'nin dünyaca ünlü mobilya markalarının da yer aldığı 350’den fazla, yaşam alanlarımıza değer katan, birbirinden harika mobilya ve ürünlerinin bulunduğu mağazalarımıza da herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma alışveriş merkezinin Kumsmall AVM olduğunun ifade eden Sarıkaya, “365 gün mobilya fuarı anlayışı ile inşa edilen Kumsmall, yüzlerce mobilya mağazası ve mobilya çeşitliliğinin yanı sıra bir sosyal yaşam alanıdır. Klasik alışveriş merkezi ve mobilya fuarı konseptinin bir araya geldiği Kumsmall AVM sadece Kayseri ve çevre iller için değil tüm Türkiye ve Avrupa’yı içine alan bir kitle için inşa edilmiştir. Kumsmall AVM, dünyaca ünlü moda markaları, çeşitli kültürlerin lezzetlerini içine alan restoran ve kafeleriyle hizmet ve eğlence merkezidir. Sahip olduğu geniş alanı sayesinde ailenizle rahat hareket edebileceğiniz daha sağlıklı bir ortam sunmaktadır” diye konuştu.
Başkan Sarıkaya, “İstanbul'daki fuar alanı büyüklüğünde ürün sergileme alanına sahip olan Kumsmall AVM, toptan ticaret için de büyük avantajlar sunmaktadır. Kumsmall AVM’de mağazayı ve ürünleri gören toptan alıcıların, 15 dakikalık bir mesafede ise üreticilerin fabrikalarını ziyaret edebilme imkanına sahip olmaları çok büyük bir avantaj sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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