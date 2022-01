Başkan Palancıoğlu inşaat sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İmar İnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği (KAYİMDER) yöneticileri ve inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek kentsel dönüşüm ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Kentsel dönüşüm ve inşaat konusunda faydalı bir toplantı olduğunu söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Müteahhitlerimiz ve mimarlarımız ile bir araya gelerek, çok verimli ve faydalı bir buluşma gerçekleştirdik. Melikgazi’miz için çalışan, üreten, emek veren her kesimle buluşmalarımız devam ediyor. KAYİMDER Kayseri’de birçok olumsuzlukların bertaraf edilmesine vesile olan bir kuruluş. Şehrimize katkı sağlayan her türlü görüş ve öneriye açığız. İmar ve şehircilik gelişimi ve şehirleşme adına Kayseri’de çok önemli çalışmalar yapılıyor. Geniş katılımlarıyla katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sundukları plaket ile müteahhitlerimiz adına teşekkürlerini ileten KAYİMDER Başkanı Sayın Levent Akdoğan’a teşekkür ediyorum. Şehrimizi ileriye taşımak için gece gündüz hep birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya, tüm alanlarda çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

KAYİMDER Başkanı Levent Akdoğan ise, “Başkanımıza bizler vermiş olduğu destekler için çok teşekkür ederim. Müteahhit ve belediyelerin böyle iç içe olması şehrimizin ve yapılacak işlerin önünü açacaktır. Sağ olsun Mustafa Başkanımızın kapısı bizlere her zaman açık. Güzel projeleri ve bizlere vermiş olduğu bilgiler içinde ayrıca ev sahipliğinden dolayı Başkanımıza teşekkür ederiz. Faydalı bir toplantı oldu.” diye konuştu.

