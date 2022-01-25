2022 yılı kış ortası su kuşu sayımları tamamlandı

Ülkemizde düzenli olarak her yıl yapılan Kış Ortası Kuş Sayımı (KOKS) bu yıl da Doğa Koruma ve Milli Park görevlilerince Tuzla Palas Gölü, Hürmetiçi Sazlığı ve Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yapıldı.

Su kuşlarının mevsimsel göçünün en az olduğu Ocak ayında yapılan sayımda, kuşların türler bazında popülasyon değişimleri, sulak alan ekosisteminde alanoran dağılımı ve canlılığı tehdit eden unsurların tespiti için çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda Çamurcun, Angıt, Yeşilbaş, ve Turna kuşlarının yoğun olarak gözlemlenirken elde edilen veriler geçmiş yıllar için bir karşılaştırma, gelecek yıllar içinde tedbirler açısından pusula görevi görmektedir. Sayım; müdürlük bünyesinde görevli Biyolog Gülhan Kurtyemez, Ziraat Mühendisi Selçuk Sunulu, Orman Muhafaza Memuru Uğur Kara ve Araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından önceden tespiti yapılan noktalarda yapıldı.

Kış ortası sayımlarıyla kuşların besin zincirinde bulundukları yüksek seviye nedeniyle alt seviyede bulunan diğer organizmalar hakkında da bilgiler edinilmektedir.

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