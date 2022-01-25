Kayseri OSB Atık Su Arıtma Tesisi 10 milyon metreküp su arıttı

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, çevreye duyarlı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin en önemli çevreci yatırımlarından olan Atık Su Arıtma Tesisi’nde 2021 yılında arıtılan atık su miktarı 10 milyon metreküpe yaklaştı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden birisi durumunda. Yaklaşık 1250 sanayi parseliyle farklı sektörlerde üretim yapan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, aynı zamanda çevreci bir bölge hüviyetinde bulunuyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin çevreci vasfına katkı sunan önemli yatırımlardan birisi de Atık Su Arıtma Tesisi. Atık Su Arıtma Tesisi’nde 2021 yılında arıtılan atık su miktarı 9 milyon 685 bin 541 metreküpe ulaştı.

İlk yatırım, işletme, ekipman kalitesi ve arıtma verimi gibi özellikleriyle ülkemizin örnek arıtma tesislerinden olan Kayseri OSB Atık Su Arıtma Tesisi; fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşuyor.

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