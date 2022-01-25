Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli kar yağışı (820 cm yeni örtü) bekleniyor. Oluşması muhtemel risklere (Ulaşımda aksamalar, Görüş mesafesinde daralma, Çığ, Buzlanma ve Don vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.”

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