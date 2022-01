Prof. Dr. Başoğlu: "Paleontoloji Müzesi Memduh Başkan olmasa asla olmazdı"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen fosil kurtarma kazı çalışmalarının başında yer alan, Barsama ve Yamula Kazıları Bilimsel Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile ilgili övgüyle bahsederek, “Bu müze özellikle Memduh Başkan olmasa asla olmazdı” dedi. Başoğlu ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın doğal mirasın bilincinde olduğunu ve tarihe sahip çıktığını belirtti.

Bir TV kanalındaki programa konuk olan Barsama ve Yamula Kazıları Bilimsel Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Kırmızıoğlu, Anadolu'nun 7.5 milyon yıl önce doğa tarihini anlattı. Kayseri’deki fosil kazı çalışmalarının bilimsel başkanlığını yapan Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Anadolu paleontoloji açısından çok zengin bir konumda olduğunu, dünyada da çok dikkat çeken bir yer olarak çok önemli fosil yataklarına bağrında barındırdığını belirtti.



“KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOK BÜYÜK DESTEKLERİ VAR”

Kızılırmak havzasının öneminden bahseden Başoğlu, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi’ndeki hocalarım bana ulaşması sonucu bu kazı gündeme geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük destekleriyle ve sponsor olmasıyla kazı çalışmalarına ve kurtarma kazılarına başladık. Çalışmalar ilerledikçe buluntuların gerçekten çok güzel ve hatta eşsiz olduğunu gördük. Anadolu’nun eşsiz bir coğrafya olduğunu yurt dışındaki üniversiteden bilim adamlarımız da ekip de var, eşsiz coğrafyada bu durumun değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar” diye konuştu.

Prof. Başoğlu, Kayseri’de ve Ürgüp’te kazı çalışmalarında halkın çok bilinçli olduğuna değinerek, “Oranın halkı o kadar bilinçli ki, bizim adımıza doğal mirasları koruyorlar” dedi.



BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, DOĞAL MİRASIN BİLİNCİNDE

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın doğal mirasın bilincinde olduğunu ve tarihe sahip çıktığını vurgulayan Başoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabi ki bir kazı çalışmasını sürdürmek çok zor. Hem çok masraflı, hem çok zahmet isteyen bir iş, hem çok emek isteyen bir iş. Bizim bunları tek başımıza yapmamız mümkün değildi. Tabi ki de Bakanlıktan da bir izin almamız söz konusuydu. Belediye bütün bu sponsorluk kısmını, maddi kısmını karşıladı. Bakanlıktan da izin alındı ve bu çalışmalar başladı. Yine ben bu miraslara sahip çıkma açısından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’na da çok büyük teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Her türlü araç, malzeme, her şeyleri Kayseri Belediyesi’nden karşılanıyor. Bu çok güzel bir şey çünkü yerel yöneticilerin doğal miraslarının bilincinde olması ve bunu korumaya yönelmesi çok dikkat çekici ve çok önemli. Yani ‘bu bizim’ deyip, sahip çıkıyorlar. Umarım gittikçe de yaygınlaşır.”

Yamula’da devam eden kazılarda boynuzlugiller, zürafalar, kaplumbağalar, gergedanlar ve yine geç miyosenin tipik canlılarından 3 parmaklı at ve yırtıcı gibi canlı türlerinin bulunduğunu belirten Başoğlu, Anadolu’da geç miyosen dönenimde yaşamış hortumlu memeli türlerinden 5 türün de kazı çalışmalarında bulunduğunu söyledi.



“MEMDUH BAŞKAN OLMASA OLMAZDI”

Barsama ve Yamula Kazıları Bilimsel Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Paleontoloji Müzesi’nin kurulma aşamasında olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu müzeyi gerçekten çok önemsiyorum. Hayalimizdi ve gerçekleştiriyoruz, çok az kaldı. Bu müze Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özellikle Memduh Başkan olmasa asla olmazdı. Yine Bakan Yardımcımız Nadir Bey ve Kazılar Dairesi destekleri olmasa asla olmazdı. Hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Umarım her il böyle müzelere ön ayak olur. Kayseri de bununla beraber 7 tane müze olacak, çok güzel bir şey. Bu müzenin özelliği yanında millet kıraathanesiyle birlikte bitişik çok geniş bir alana yapılıyor. İçin her türlü kütüphanesiyle, hediyelik eşyalarıyla bir müze kompleksi şeklinde tasarlandı. Ayrıca yaşayan, öğreten müze olacak. Bizim laboratuvarlarımızda bu müzenin içinde yer alacak. Gezenler çalışmaları birebir görecek. Atölyelerimiz olacak.”



ALTAYLI: “KAYSERİ’Yİ VE KAYSERİLİLERİ KISKANIRIM”

Gazeteci Altaylı da, Türkiye’de böyle bir müze olmadığını hatırlatarak, “Keşke bilime para harcasa herkes, bizde onların reklamını yapsak. Açılışına da büyük bir keyifle, çoluğu çocuğu toplar gelir, herkese de tavsiye ederim. Bu müzeyi yapmayı başarırlarsa ben Kayseri’yi ve Kayserilileri kıskanırım. Böyle bir müze gerçekten Türkiye’de yok çünkü. Belediyenin de buna destek vermesinden daha doğal bir şey yok. Bu hakikaten çok önemli bir şey. Kayseri’nin büyük bir şansı olur bu. Bence o fosillerin bir kısmını da İstanbul’a falan hediye edin. İstanbul, Ankara’ya da bu müzeyi gezdirin. Çünkü eğer bunu yapmayı başarırsanız kıymetli bir şey. Keşke İstanbul’da da böyle bir doğa tarihi müzesi olabilseydi diye benim yıllardır hayalimdir, bir türlü de olmaz. Bu çok kıymetli bir iş. Bu işleri yapanların, saygıyla önlerinde eğilmek lazım” şeklinde konuştu.

Bilimin sevilmesinde, gençlerin bilime yönelmesinde, gençlerin nerden geldiklerini anlayıp bir çevre bilincinin oluşmasında bu müzelerin müthiş bir faydası olduğunu söyleyen Altaylı, “Onun için de buna emek vermeniz müthiş bir şey. Hangi belediye, hangi bakanlık, kim bunlara sahip çıkarsa biz onlara burada her zaman yer veririz. Kayseri Belediyesi’nin reklamı gibi oldu. Valla bu işe para harcayan belediyelerin ben reklamını yapmaya hazırım” dedi.



“DÜNYADA YOK, İLK KEZ TANIMLANIYOR VE BİZ İSİM VERECEĞİZ”

Prof. Başoğlu, programda Helsinki Üniversitesi’nden bir uzman ile anısını da şöyle anlattı:

“Yurt dışından Helsinki Üniversitesi’nden birisini biliyorum ve bu alanda gerçekten uzman birisi. Bağlantı kurduk, ‘çok yoğunum’ dedi. Korolobodan’a ait dünyada bu şekilde korunmuş kafatası ve bu şekilde taskları ile birlikte tek örnek. Böyle korunmuş muhteşem kafatası, dişlerle beraber yok. Fotoğrafını çektim, yolladım. 10 dakika sonra beni aradı ve dedi ki ‘Biletimi Nevşehir havaalanına mı alayım, Kayseri havaalanına mı?’ Yani bu kadar önemli. Ve geldiğinde ‘Dünyanın en güzel fosiline dokunuyorum, çalışmama izin verecek misiniz?’ dedi. Anadolu’nun doğa tarihini açıklamak için bu fosiller çok önemli. Dünya açısında niye önemli, çünkü kavşak konumunda. Yani Anadolu 3 kıtanın da fosil türlerinin evrimleşip kendine has fosiller, türler oluşturan bir coğrafya. Bu açıdan önemli. Bir başka nedenine de önemli olmasının çok iyi korunuş olması bu fosillerin. Bu büyüklükte, bu derece güzel korunmuş fosiller yok. Eşi benzeri yok. Yine fil türlerimizden bir tanesi dünyada literatüre girecek. Dünyada yok, ilk kez tanımlanıyor ve biz isim vereceğiz. Bu açıdan çok önemli, dünyada daha önce bulunmamış, adlandırılmamış, tanımlanmamış bir türü biz dünya paleontolojisine Anadolu olarak hediye edeceğiz.”

Öte yandan, Geçtiğimiz Ağustos ayında temeli atılan ve yaklaşık maliyeti 17 milyon TL olacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi projesinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

