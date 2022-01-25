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Erciyes'te kar kalınlığı 1.50 metreye ulaştı

İHA

Erciyes'te kar kalınlığı 1.50 metreye ulaştı

Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 1.50 metreye ulaştı.
Kayseri'de etkisini artıran kar yağışıyla beraber Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar kalınlığı 1.50 metreye ulaştı. Sömestri tatiliyle beraber yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Erciyes'teki kar kalınlığı, sevinçle karşılandı.
Erciyes A.Ş. ekipleri de, kar ezmek çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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