FETÖ'den 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığınca Terör Suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen müşterek çalışmalarda kapsamında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hüküm bulunan İ.Ç.; Develi ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan İ.Ç.'nin; adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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