Kayakçılara malzeme desteği

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcu eğitim merkezi kayak sporcularına malzeme desteğinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il müdürlüğüne bağlı sporcu eğitim merkezindeki kayak sporcularına kayak malzemesi dağıttı. Burada sporcularla bir araya gelen Kabakcı, “Kayseri denildiğinde akla ilk gelen kayak sporudur. İlimiz, kayak branşının tüm dallarıyla ilgili çalışmalarda önemli bir potansiyele sahiptir. Erciyes Dağı’ndaki pistleriyle ve ortamıyla bize her şeyi sunduğu bu alanda bizlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak elimizden gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

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