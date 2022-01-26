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Eski eşi tarafından bıçaklanan Nihan: `Seni yaşatmam´ dedi, evlenmek zorunda kaldım

DHA

Eski eşi tarafından bıçaklanan Nihan: `Seni yaşatmam´ dedi, evlenmek zorunda kaldım


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, boşandığı Nihan Atay'ı (35) işlettiği kuaförde, uzaklaştırma kararına rağmen 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ramazan Uygur (40) hakkında duruşma savcısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşmada şikayetçi olduğunu belirten Atay, "2009 yılında beni zorla kaçırdı. Antalya´dayken elinden kaçıp, polise sığındım. `Seni yaşatmam´ dedi. Evlenmek zorunda kaldım" dedi.
Olay, geçen yıl 15 Temmuz'da Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi´nde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay´ın işlettiği kuaföre gitti.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uygur, belinden çıkardığı bıçakla Atay´ı 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Nihan Atay, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ramazan Uygur ise tutuklandı.
'YALAN SÖYLÜYORLAR'
'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ramazan Uygur´un yargılanmasına bugün de devam edildi. Geçen yıl ağustos ayında hastaneden taburcu edilen Nihan Atay ile avukatları salonda hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu. 
Duruşmada ifadesi alınan Ramazan Uygur, Nihan Atay´ı bıçakladıktan sonra başında bekleyip, sigara içtiği iddialarını kabul etmedi. Uygur, "Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Başında bekleyip sigara falan içmedim. 45 bin liraya dükkanına malzeme aldım. Nihan bana makas ile saldırdı. Yalan söylüyorlar" dedi.
ÇİÇEKTEKİ `HAYATIMIN ANLAMI´ NOTUNU GÖRÜNCE BIÇAKLAMIŞ
Şikayetçi olduğunu dile getiren Nihan Atay ise şöyle konuştu:
"Ramazan beni 2009 yılında zorla kaçırdı. Antalya´dayken elinden kaçıp, polise sığındım. `Seni yaşatmam´ dedi. Evlenmek zorunda kaldım. `Beni boşarsan seni yer yüzünden silerim´ dedi. Sürekli beni aldattı. Bana iş yeri açma teklifinde bulundu, barıştık, ardından paranoyak bir şekilde sürekli beni aldatmak ile suçladı. Beni yastık ile boğmaya çalıştı. Olayın olduğu gün bana bir çiçek geldi. `Hayatımın anlamı´ notu vardı. Ramazan çiçeği görünce sinirlendi. Evli olmadığımızı, hayatımda başka birinin de olabileceğini belki de dükkana `hayırlı olsun´ amacıyla gelmiş olabileceğini söyledim. Üstüme yürüdü. Bıçağı görmedim. Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı." 
SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanık Uygur'un, 'boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uygur´un tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-01-26 12:04:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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