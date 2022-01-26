Yeşilhisar'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İlçede dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde 20 santimetreye ulaşan kar Yeşilhisar’ı beyaza bürüdü. Karla beraber belediye ekipleri ve karayolları ekipleri de yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.