Başkan Palancıoğlu'ndan yeni başkan Ferhat Akmermer'e 'Hayırlı Olsun' ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve teşkilat mensupları ile birlikte MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı olarak seçilen Ferhat Akmermer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ferhat Akmermer’e ve yeni yönetimine başarılar dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Sadece Melikgazi Belediye Başkanı olarak değil Kayseri Serbest Bölgenin de başkanı olarak yani sanayici ve sanayicilere destek veren bir kurum olarak buradayız. Ferhat Akmermer’in başarılı olması demek, Kayseri'nin başarılı olması demek. İnşallah Ferhat Bey yönetimi ile birlikte farklı güzel projelere imza atar. Özellikte ARGE ve teknoloji ile ilgili Ferhat Bey'den büyük bir atılım bekliyoruz inşallah. Bu dönemde artık Kayseri'nin belli sektörler haricinde ARGE ve teknoloji ile tanışması için bir inisiyatif alması Kayseri'nin daha nitelikli daha teknolojik üretime geçmesi için bir vesile olur. Ferhat Bey’e görevinde başarılar diliyorum. Yaptığı hizmetlerle iz bırakan eski dönem Şube Başkanımız Mehmet Kütahneci'ye de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, “MÜSİAD gibi güçlü bir kuruluşta böylesine güçlü birisin temsilci olması bizim için ziyadesiyle memnuniyet verici bir durum. Bundan sonra daha sık istişare gerçekleştirip bazı konularda ortak çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Ben hem kendisi hem yönetim kuruluna hem de Kayserimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde ifade etti. Ziyaret için teşekkür eden Başkan Ferhat Akmermer ise, “Her seferinde bizlere destekleriniz oldu, her zaman sizlerden yakın ilgi ve destek gördük. Ne zaman da kapınızı çalsak her zaman bizlere canı gönülden kucak açtınız. Biz yeni dönemle alakalı sizlerle koordineli bir şekilde güzel projeler üreteceğimiz çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu konu ile ilgili her zaman gördüğümüz desteği de vereceğinize şüphemiz yoktur.” dedi.

