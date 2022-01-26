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Dağ keçileri için yem bıraktılar

DHA

Dağ keçileri için yem bıraktılar


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Aladağlar Milli Parkı´nda kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçilerine yem bırakıldı.
Kayseri´de etkili olan kar yağışı, Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı´nda yaşamını sürdüren dağ keçilerini de olumsuz etkiledi. Yahyalı Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bıraktı. Dağlardaki keçiler, dronla da görüntülendi.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Bugünlerde yaban hayatının çok ihtiyaç duyduğu yiyecek sıkıntısını gidermek için buradayız. Yemleme çalışmalarına katılan kurumlarımızın yetkililerine teşekkür ediyorum. Biz yaban hayvanlarını korumak, kollamak zorundayız. Burada yaşayan yaban hayvanlarının arasında dağ keçileri ve geyikler de bulunuyor. Dün dronla onları tespit ettik. Bugün de onlar için, tüm yaban hayvanları için doğaya yem bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi bu ilçenin her mevsimi bir başka güzel. Tüm doğaseverlerimizi buraya bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-01-26 12:36:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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