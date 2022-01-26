Bünyan'da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Avcılar Kulübü Dernek Başkanı Ömer Özcan ve av koruma ekipleriyle birlikte yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Altun, "Sert kış koşullarında hayatta kalmaya çalışan masum canlarımız için doğaya yiyecek bırakarak masum ve sessiz canların hayatta kalmalarına yardımcı olma mutluluğunu yaşadık. Bu güzel etkinlik dönüşünde ise bahçelerinin girişine kadar gelerek orada kar engeline takılıp mahsur kalan ailemize kaymakamımız Gülen ve ekiplerimizle birlikte yardımcı olarak ailemizi kar engelinden kurtardık. Her yıl düzenli olarak yapılan, doğadaki sessiz canlarımıza can suyu olan bu güzel etkinlik için Bünyan Avcılar Kulübümüze ve Av Koruma ekiplerimize teşekkür ediyor, değerli mücadelelerinde kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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