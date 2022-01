Dişinden arttırdığını kedilere veriyor Gündelikçi olarak çalışan kadın, her gün iş dönüşü 20 sokak hayvanını besliyor

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde elma seçme işinde gündelikçi olarak çalışan kadın, kısıtlı imkanlarına rağmen her gün yaklaşık 20 sokak kedisini besliyor.

İlçeye bağlı Seydili Mahallesi'nde yaşayan ve asgari ücretin yarısı kadar ücretle geçimini sağlayan Fatma Güldoğan, iş dönüşünde onu bekleyen sokak kedilerini aç bırakmıyor. Elma seçme işinde gündelikçi olarak çalışan Güldoğan, her gün yaklaşık 20 sokak kedisini besliyor. Kedileri çok sevdiğini ve onları aç bırakmamak için imkanlarını zorladığını belirten Güldoğan’a Yahyalı Belediyesi yardım elini uzattı.

Fatma Güldoğan’ı evinde ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bundan sonra belediye olarak kediler için Fatma Güldoğan’a düzenli mama yardımı yapacaklarını belirterek, kedileri bu soğuk günlerde aç bırakmadığı için teşekkür etti. Başkan Öztürk, “Fatma Hanım'a yürekten teşekkür ediyorum. Kendisi sokakta yaşayan kedileri sahiplenerek, onları düzenli olarak besliyor. Soğuk kış günlerinde onların da sevgiye ve merhamete ihtiyaçları var. Peygamber Efendimiz, 'Merhamet etmeyene merhamet edilmez' diyor. Biz yaban hayvanlarına, sokak hayvanlarına merhamet etmek zorundayız. Belediye olarak biz her zaman hayvanlar ile yakından ilgileniyoruz. Onları aç bırakmamak için doğaya yem bırakıyoruz ama kendi çabasıyla sokak kedilerine bakan Fatma Hanım bizleri gerçekten mutlu etti. Biz bugün onu ödüllendirmek istedik. Bu merhameti hiçbir zaman eksilmesin. İnşallah biz kendisinin her zaman destekçisi olacağız” diye konuştu.

