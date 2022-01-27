Kayseri Süper Amatör'de maçlar Pazar günü

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Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanacak maçların programı belli oldu. Bu hafta 9 müsabaka oynanacak.



Kayseri Süper Amatör Küme’de 9 müsabaka Pazar günü oynanacak. Futbol il temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre; haftanın ilk maçı Buğdaylıspor ile Kayseri Gençlerbirliği arasında oynanacak. Argıncık 1 Nolu sahadaki bu maç saat 11’de başlayacak. Bu Pazar günü oynanacak Süper Amatör küme maçları şu şekilde:

BuğdaylısporKayseri Gençlerbirliği

KayserigücüYolspor

Erciyes Esen MakineEsentepespor

Amarat GençliksporSanayi Esnafspor

GültepesporKayseri Şekerspor

Özvatan GençliksporKocasinan Ülküspor

OSB AtletiksporBaşakpınar Belediyespor

Hacılar ErciyessporTalas Anayurtspor

Tomarza BelediyesporKocasinan Şimşekspor

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