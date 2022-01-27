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Sağlık çalışanları, 50 santimetre karda bakıma muhtaç hastalara ulaşıyor

DHA

Sağlık çalışanları, 50 santimetre karda bakıma muhtaç hastalara ulaşıyor


Metin DEĞİRMENCİ/ YEŞİLHİSAR, (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde sağlık çalışanları, olumsuz hava şartları sonrası kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu kırsal mahallelerde bakıma muhtaç hastaların evlerine gidiyor. Yeşilhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Çöl, yoğun kar nedeniyle tüm mahallelere ulaştıklarını belirterek, "Diyaliz ve yatalak hastalarımızı kontrol için tam kadro sahaya indik. Vatandaşlarımıza ulaşmak için yaklaşık 1 kilometre kadar yürüyoruz" dedi.
Kayseri´nin Yeşilhisar ilçesinde olumsuz hava şartları sonrası kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. İlçede sağlık ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, kar nedeniyle bakıma muhtaç hastalarla, kırsal mahallelerdeki diyaliz ihtiyacı olan ve yatalak hastalara ulaşılıyor. Sağlıkçılar, karla kaplı yerlerde evlere yürüyerek ulaşıyor. Hastalar, kar yağışı nedeniyle olumsuz durumlara karşı da Yeşilhisar Devlet Hastanesi´ne kaldırılıyor.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yeşilhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Çöl, "Bugün yoğun kar yağışı nedeniyle merkez mahallelerimizin dışında kalan kırsal mahallelerimize ulaştık. Bu doğrultuda diyaliz ve yatalak hastalarımızı kontrol etmek için tam kadro sahaya inmiş durumdayız. Ücra mahallelerdeki vatandaşlarımıza ulaşmak için yaklaşık 1 kilometreye kadar yürüyebiliyoruz. Yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklardan dolayı hastalarımız evlerinden çıkamadı. Valiliğimizin öncesinden uyarıları neticesinde hazırlıklarımızı zaten yapmıştık. Evde sağlık hizmeti ekipleri, her türlü ilaç tedarikini sağladı. Ambulans ekiplerimiz de bütün gerekli ekipmanlarını tamamlayarak, bizimle sahaya çıktı" diye konuştu.
'YÜREYEREK HASTALARIMIZA ULAŞMAMIZ GEREKİYOR'
Kırsal mahallelerde yoğun kar yağışının olduğunu belirten Çöl, "Yaklaşık yarım metreyi bulan kar kalınlığı var. Eksi 15 derece soğuk hava var. Ciddi şekilde soğuk havayla karşı karşıyayız. Epey yol yürüyüp hastalarımıza ulaşmamız gerekiyordu. Devletimizin imkanlarını halkımıza ulaştırmak için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Ziyaret ettiğimiz hastalardan aldığımız bir tebessüm bizi çok mutlu ediyor. Bu hastalarımız için aynı zamanda hastanemizin servisini hazırladık. İlçemizde 13 tane diyaliz hastamız var. Kar yağışı nedeniyle bu süreçte sıkıntı yaşamamaları için kendilerini hastanemize yatırıyoruz. Yatalak hastalarımız için de hastanemizde bir bölüm ayırdık. Onlarla da görüşerek hastanemizde misafir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ
2022-01-27 12:39:21

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