Proje gençlerden destek Melikgazi'den

Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmayı amaçlayan Melikgazi Belediyesi dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest’te gençlerin projesini tanıtacak. Teknofest heyecanına katılmak için son başvuru tarihi 18 Şubat Cuma 2022.

Melikgazi Belediyesi olarak farklı bir projeye imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Bu sene 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek olan Teknoloji Festivali’ne hep birlikte katılacağız. Bu festivale katılmak, projesini sunmak ve başarıya imza atmak isteyen tüm gençleri Melikgazi Belediyemize başvuru yapmaya davet ediyorum. Seçtiğimiz belli projelere maddi ve fiziki destek sağlayarak Teknofest’te en iyi şekilde temsil edeceğiz. 18 Şubat 2022 tarihine kadar ilkokul, ortaokul, lise veya üniversite öğrencilerimizin projeleri belediyemize bekliyoruz. Hızlı bir şekilde değerlendirme yapılarak 25 Şubat’ta kazananları açıklayacağız. Bu kardeşlerimizle birlikte Samsun’a Teknofest’e gideceğiz. Gelişen Kayseri, ARGE’si ve teknolojisiyle Türkiye’de güzel bir şekilde yerini alacaktır. Bunda da gençlerimizin rolü çok büyük olacak. Kayseri'mizin gençlerine inanıyor, yenilikçi projelerinizi heyecanla bekliyorum” dedi.

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