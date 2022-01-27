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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas'ta pazar esnafına sıcak çorba

İHA

Talas'ta pazar esnafına sıcak çorba

Talas Belediyesi, zorlu kış şartlarında pazar esnafının içini ısıtacak bir uygulamaya imza attı. Bu kapsamda ilçe genelinde kurulan pazarlarda esnaflara sıcak çorba ve ekmek ikramı gerçekleştiriliyor.
Haftanın 5 günü pazar yerlerinde gerçekleştirilen organizasyonda sabah 09.30 ile 11.00 saatleri arasında yaklaşık 150 kişilik çorba ikramı yapılıyor. Çorba ikramından duydukları memnuniyeti dile getiren pazar esnafı, Talas Belediyesi’nin her zaman güzel hizmetlere imza attığının altını çizdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın esnafın yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen esnaflar, ikramlar için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Pazarda meyve satışı için tezgâh açan esnaf Mustafa Eroğlu, “Talas Belediyesi’nden çok memnunuz, hizmetleri çok güzel, yollarımızı açıyorlar, bugün de bizim yanımızda oldular, çorba ikramında bulundular. Allah razı olsun bu soğukta yanımızda oldular. Çok teşekkür ederim” dedi.
Bir başka pazar esnafı da; “Bu hizmet merhametli insanların yapacağı hizmettir” ifadeleriyle yapılan organizasyonun kendileri için değerli olduğunu kaydetti. “Bu hizmet, pazarcı için ne kadar güzel olmuş, her insan yapmaz bunu” diyen pazar esnafı, Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Bir diğer esnaf da kış gününde sıcak çorbayla içinin ısındığını belirterek “Allah birinizi bin etsin” şeklinde duygularını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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