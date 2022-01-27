Kayseri OSB'de temiz enerji için temizlik sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin ülkemize kazandırdığı önemli yatırımlardan olan Güneş Enerji Santrali’ndeki paneller yoğun kar yağışı nedeniyle sürekli temizleniyor. Panellerdeki karın temizlenmesiyle elektrik üretiminde devamlılık sağlanıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin yatırımlarından olan Güneş Enerji Santrali, Türkiye’nin en büyük güneş tarlası durumunda bulunuyor. Elektrik sıkıntısının yaşandığı günümüzde, üretimiyle önemli katkıda bulunan Güneş Enerji Santrali, yoğun kar yağışları dolayısıyla da günlük temizleniyor. Kar yağışlarının ardından GES’te başlayan yoğun temizlik çalışmalarıyla elektrik üretiminde devamlılık sağlanıyor.

Ekipler, Güneş Enerji Santrali’ndeki panellerin tamamını kardan temizliyorlar ve her yağış sonrası temizlik çalışmaları tekrarlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.