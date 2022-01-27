Babasını öldüren 15 yaşındaki kız için yeniden 'akıl sağlığı' raporu alınacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasını öldüren 15 yaşındaki kız için yeniden 'akıl sağlığı' raporu alınacak

DHA

Babasını öldüren 15 yaşındaki kız için yeniden 'akıl sağlığı' raporu alınacak


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, babası Cuma Ali Ceylan´ı (42) bıçaklayarak öldüren C.C.'nin (15), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada babasını öldürme kastı olmadığını, kendisini öldürmek istediğini söyleyen C.C., yeniden akıl sağlığı raporu alınmasını istedi. Mahkeme, sanığın talebini yerinde bularak yeniden rapor alınması için duruşmayı erteledi.
Olay, geçen yıl 3 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi´nde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. de gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçaklamaya başladı. Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Cuma Ali Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı. Emel Ceylan'ın ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali Ceylan´ın öldüğünü belirlerken, C.C. ise polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı. C.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede C.C. hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. C.C., iddianamedeki ifadesinde, "Annem ve babamın arası uzun zamandan beri iyi değildi. Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik, sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm, ardından da babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim" dedi.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA
Davanın görülmesine bugün başlandı. Duruşmaya sanık C.C., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Cuma Ali Ceylan'ın şikayetçi yakınları ise salonda hazır bulundu. Dava, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleşti.
Duruşmada savcılık ifadesini inkar eden C.C.´nin, "Aslında babamı öldürmeyi düşünmüyordum. Ben kendi canıma kıyacaktım. Bana yeniden akıl sağlığı raporu alınsın" dediği belirtildi.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararla C.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık için yeniden akıl sağlığı raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-01-27 15:58:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs ...
Başkan Büyükkılıç gastronomi şehrinin ustaları ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç gastronomi şehrinin ustaları ile ...
Başkan Palancıoğlu gümrük çalışanlarının gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu gümrük çalışanlarının gününü ...
Kayseri OSB'de temiz enerji için temizlik sürüyor
YEREL HABERLER Kayseri OSB'de temiz enerji için temizlik sürüyor
Büyükşehir’den iki ayrı ihale
YEREL HABERLER Büyükşehir’den iki ayrı ihale
2022'nin yeni sezon abiye elbiselerinin trendleri belirlendi
YEREL HABERLER 2022'nin yeni sezon abiye elbiselerinin trendleri ...
Başkan Çolakbayrakdar, gece boyu kar temizleme çalışmalarını takip etti Kocasinan’da kar temizleme çalışması aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, gece boyu kar temizleme ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "GKRY'nin füze sistemini güçlendirmesi Doğu Akdeniz'de gerginliği artırır" "Türk Cumhuriyeti'nin bizim için garantörlüğü caydırıcı güç olarak önemli"
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "GKRY'nin füze sistemini ...
Talas'ta pazar esnafına sıcak çorba
YEREL HABERLER Talas'ta pazar esnafına sıcak çorba
Proje gençlerden destek Melikgazi'den
YEREL HABERLER Proje gençlerden destek Melikgazi'den
Başkan Büyükkılıç'a pankartlı teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'a pankartlı teşekkür
Kayseri Büyükşehir'den miniklere konser
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir'den miniklere konser
Talas'ın Erciyes'i kayak keyfini yaşatıyor
YEREL HABERLER Talas'ın Erciyes'i kayak keyfini yaşatıyor
Sağlık çalışanları, 50 santimetre karda bakıma muhtaç hastalara ulaşıyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları, 50 santimetre karda bakıma muhtaç ...
Rus heyet Kayseri OSB'de
YEREL HABERLER Rus heyet Kayseri OSB'de
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar Kayseri'de sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına rağmen aşılama çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar Kayseri'de sağlık ...
Kar, Kayseri'ye çok yakıştı Kent merkezinde karla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kar, Kayseri'ye çok yakıştı Kent merkezinde karla ...
Oto sanayide 'kar' yoğunluğu
YEREL HABERLER Oto sanayide 'kar' yoğunluğu
Nurettin Korkmaz kamptan ayrıldı
YEREL HABERLER Nurettin Korkmaz kamptan ayrıldı
Kayserispor Antalya'da topbaşı yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor Antalya'da topbaşı yaptı
Kayseri Süper Amatör'de maçlar Pazar günü
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör'de maçlar Pazar günü
Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına alındı Kayseri'de 135 şişe sahte alkol piyasaya sürülmeden ele geçirildi
YEREL HABERLER Kiraladığı evde sahte alkol üreten şahıs gözaltına ...
112 ekipleri paletli ambulanslarla kar-kış dinlemedi hastaların imdadına yetişti
YEREL HABERLER 112 ekipleri paletli ambulanslarla kar-kış dinlemedi ...
Süt toplayıcıları çözüm bekliyor
YEREL HABERLER Süt toplayıcıları çözüm bekliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.