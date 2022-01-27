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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Şeker'de zam sevinci

İHA

Kayseri Şeker'de zam sevinci

Kayseri Şeker’in; Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarında çalışan 835 sözleşmeli personel zam sevinci yaşadı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından açıklanan ortalama yüzde 50.4 oranındaki zam, personelde büyük sevinçle karşılandı.
Kayseri Şeker, 2022 yılı sözleşmeli personel maaşlarına ortalama yüzde 50.4 oranında zam yaptığının müjdesini verdi. Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda sözleşmeli personel ile bir araya gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay zam oranını Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kooperatif ve Kayseri Şeker’in yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve Genel Müdürü ile birlikte açıkladı. Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarındaki sözleşmeli personellerin de, telekonferans yöntemiyle takip ettikleri ve büyük bir coşkuya sahne olan toplantıda konuşan Başkan Akay; şeker sektörünün son birkaç yıldır yaşadığı sıkıntıları geride bıraktığını ifade etti. Sektörün önünün açılmasında büyük bir gayret, cesaret ve kararlılık ortaya koyduklarını hatırlatan Başkan Akay şu görüşlere yer verdi;
"İnanarak söylüyorum ki artık şeker sektöründe yaşanan 34 yıllık kriz bugün itibari ile sona erdi. Bunun için iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Bu sektörde kimsenin cesaret edemediği dile getirmekten kaçındığı sorunları ve çözüm yollarını ortaya koymaktan kaçındığı ortamlarda, biz hem çalışanlarımızın sorumluluk bilinciyle, hem çiftçilerimizin ekmeğinin ve işinin geleceği anlayışı içerisinde bunları ifade etmekten kaçınmadık. Böylelikle 2021 yılında yaşanan üretimdeki eksikliğin sonucunda da sektör geçmişteki sıkıntılarını bertaraf etti. Başarılı bir noktaya geldi. Aslolan bunu devam ettirmek sürdürebilmek, bunu da hep birlikte mücadele ederek başaracağız. Kayseri Şeker üç fabrikasıyla Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan’ıyla sektörün zaten temel direği olduğunu, bu sektörü en iyi şekilde yönlendiren ve yöneten şirket olduğunu ortaya koydu."
Sözleşmeli personelin maaş zamlarının yönetim kurulunda görüşülerek ve gelişen ekonomik şartlarda dikkate alınarak değerlendirildiğini belirten Başkan Akay yapılan zamma ilişkin şu şöyle konuştu;
Kısa bir süre önce toplu sözleşme görüşmelerini tamamlayıp, Türkiye’de ve sektörde sendikalı çalışanlarımıza en yüksek ücretleri vermiştik. Şimdi de üç fabrikamızda çalışan toplam 835 sözleşmeli personelimizin maaş zammını açıklıyoruz. Sözleşmeli personelimizin maaş artış oranı ortalama yüzde 50.40 oldu. Hayırlı olsun, Cenabı Allah ağız tadıyla yemeyi nasip etsin. Kayseri Şeker’in insan kaynakları kapsamında ödeyeceği ücret, sosyal hak vs. bütün bunların toplamı 310 milyon lira. Bu rakam benim diyen şirketin karşılayacağı, hayal edeceği, aklından geçireceği bir ciro bile değil. Biz bunu insan kaynaklarımız için ya da çalışan insanlarımız için böyle bir bedele Kayseri Şeker katlanıyoruz. Helali hoş olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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