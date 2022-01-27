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Jandarmadan tütün operasyonu

İHA

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan tütün operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında Kocasinan ilçesinde bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın ev ve aracında yapılan aramada, 95 bin 600 adet boş/dolu bandrolsüz makaron, 1 adet dijital dolum makinası ve 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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