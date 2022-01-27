Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada G.P.'nin batı illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şahsın bulunduğu otobüse operasyon düzenleyen ekipler, otobüste arama yaptı. Yapılan aramada, eşyaların arasına zulalanmış 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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